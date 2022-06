Queen will unbekannten Mercury-Song veröffentlichen

Brian May (l) und Adam Lambert wollen einen bislang unbekannten Mercury-Song veröffentlichen. (Bild: dpa) (Foto: Joel Carrett/AAP/dpa)

London - Die Rockband Queen will einen bislang unbekannten Song aus ihrer Zeit mit dem 1991 gestorbenen Sänger Freddie Mercury veröffentlichen. Das Lied mit dem Titel „Face It Alone“ werde im September herauskommen, kündigten Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor in einem BBC-Interview an.

Sie hätten lange Zeit keine Hoffnung gehabt, das unvollständige Musikstück noch einmal retten zu können, sagte May. Schließlich sei es aber doch gelungen. May beschrieb das Lied als „bewegend und schön“. Taylor sprach von einem „leidenschaftlichen“ Song und „einem kleinen Schmuckstück von Freddie“, das man beinahe vergessen habe.

Die beiden verbliebenen Queen-Gründungsmitglieder waren erst am Samstag bei einem Konzert zum Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. am Buckingham-Palast mit ihrem neuen Sänger Adam Lambert live aufgetreten.

