Querdenker-Protest - andere Kanäle, andere Welten

Proteste in Mainz und Wiesbaden?

- Für Samstag planen die Querdenker unter dem Motto "Es reicht" Demos in allen Landeshauptstädten. In Wiesbaden wurde eine Demo mit 230 Personen in bahnhofsnähe angemeldet; später ist eine Kundgebung auf dem Schlossplatz nahe des Landtages geplant.



- In Mainz wurde die Demo hingegen untersagt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Auch dort war es zuletzt bei ähnlichen Kundgebungen zu Verstößen gegen Versammlungs- und Corona-Auflagen gekommen.