Raabe: Gesellschaftlich denken und Verantwortung übernehmen

Gleichzeitig möchte er Probleme und Entwicklungen der Gegenwart aus den Liedern raushalten. „In den Texten wollen die Leute das nicht hören. Die wollen mit der Musik mal weg von dem, was ihnen sonst um die Ohren fliegt“, sagte Raabe, dessen neues Album „Mir ist so nach Dir“ diesen Freitag erscheint. Das Wichtigste bei den Auftritten sei, „dass die Leute, wenn sie ins Konzert gehen, vergessen, was draußen los ist, egal ob es was mit dem persönlichen Schicksal ist oder ob sie daran denken, dass das Auto im Parkverbot steht. Man muss die Leute einfach für die Dauer des Konzerts der Realität entreißen. Das ist meine Aufgabe.“