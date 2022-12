Rache als Motiv? Urteil zu Doppelmord von Fischerhude

Die Tat hatte nach Darstellung von Staatsanwältin Annette Marquardt eine dramatische Vorgeschichte, die sich nicht in Fischerhude bei Bremen, sondern auf einem Gestüt bei Wehldorf im Kreis Rotenburg abspielte. In seinem Geschäftsgebaren sei der Angeklagte großkotzig, „immer der Lebemann im Mittelpunkt“ gewesen, sagte Marquardt. Mit seinem eigenen Gestüt in Lilienthal sei er pleitegegangen.