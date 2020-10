Radeeporn M: Tod im Spargelacker

In einem Spargelacker bei Bürstadt fanden zwei Reiter die Leiche von Radeeporn M. (Symbolfoto: Alexander - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BÜRSTADT - Feld an Feld reiht sich zwischen Bürstadt und Lampertheim, auch Spargelfelder sind darunter. Zwischen den Feldern waren am letzten Oktobertag 1994, ein Montag, zwei Reiter unterwegs. Beim Absteigen von ihren Pferden lehnten sie sich vor. Nur so konnten sie eine grausame Entdeckung machen und die Leiche von Radeeporn M. finden.

Die gebürtige Thailänderin wurde nur 27 Jahre alt. Sie hinterließ ihren Mann und ihre kleine Tochter. Über die Tat wissen die Ermittler nicht viel. Bekannt ist allerdings, dass Radeeporn M. zu ihren Lebzeiten eine passionierte Spielerin war. Sie ging gern und oft in Casinos, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Gut möglich, dass ihr diese am Ende zum Verhängnis wurde.