Rammstein-Skandal: Änderungen im Konzertbetrieb?

Unterdessen hat im Netz ein Video der bekannten Youtuberin Kayla Shyx für Aufsehen gesorgt, in dem diese die Vorwürfe gegen Lindemann bekräftigt. Sie selbst sei im Juni 2022 bei einem Rammstein-Konzert in der „Row Zero“ von der selbst ernannten „Casting-Direktorin“ Alena Makeeva angesprochen und zur Backstage-Party eingeladen worden. Was danach passierte, habe sie als „sehr beängstigend“ erlebt. Das Video mit dem Titel „Was wirklich bei Rammstein Afterpartys passiert“, das am 5. Juni abends hochgeladen wurde, hatte keinen Tag später schon fast 950.000 Zugriffe.