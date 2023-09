Rasen statt Rosten: 92-Jähriger erfindet Turbo-Rollator

Überlingen (dpa) - . Dem Alter ausgeliefert nur zuhause sitzen und Kreuzworträtsel lösen? „Nein danke“, sagt Gerhart Wissel. Der 92-Jährige will lieber in den Wald und in die Berge. Vor wenigen Jahren noch konnte er das mit dem Mountainbike. Doch nach einem Fahrrad-Unfall ist er auf einen Rollator angewiesen. Weil die meisten Rollatoren aber für die Straße gemacht sind, macht sich der Rentner aus Überlingen am Bodensee selbst an einen Entwurf.