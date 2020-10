Raser-Unfall auf A66: Fahrern wird Mord vorgeworfen

Bei einem Unfall auf der A66 bei Hofheim ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. (Foto: wiesbaden112/dpa)

HOFHEIM / FRANKFURT - Nach dem tödlichen Unfall auf der A66 infolge eines illegalen Autorennens arbeiten die Ermittler unter Hochdruck an der Aufklärung. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat mittlerweile gegen die drei Fahrer Haftbefehl beantragt. Der Vorwurf lautet Mord aus niedrigen Beweggründen mit gemeingefährlichen Mitteln. Zwei der drei Fahrer befanden sich bereits in Untersuchungshaft, ein dritter ist noch auf der Flucht.

Einer der Fahrer war mutmaßlich Navid F. – auch bekannt als Instagram-Influencer Navid Alpha, der 1,1 Millionen Follower hat und sich dort häufig mit schnellen Autos inszeniert. Weder die Polizeidirektion Westhessen noch die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte, dass es sich bei den 29-jährigen Lamborghini-Fahrer um Navid F. handelt. Allerdings lässt sich anhand der Kennzeichen des Lamborghinis – das auf vorliegendem Videomaterial zu sehen ist – und den Kennzeichen auf Bildern des Instagram-Profils erkennen, dass es der Wagen von Navid F. ist. Der Frankfurter war zunächst in eine Klinik gekommen und wurde nach Polizeiangaben mittlerweile festgenommen. Des Weiteren befindet sich der Fahrer eines Porsche GT in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige aus Nordrhein-Westfalen hatte sich am Samstag in Aachen der Polizei gestellt.

Die drei Fahrer hatten sich am Samstag ein illegales Autorennen geliefert. Einer der Wagen war demnach gegen die Mittelplanke geprallt und daraufhin mit einem nicht am Rennen beteiligten Auto zusammengestoßen. Beide Autos brannten aus, der Mensch in dem unbeteiligten Auto starb. Er war am Montagmorgen noch nicht identifiziert.

