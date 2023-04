„Rattenzarin“ soll New Yorks Nagetier-Problem bekämpfen

New York (dpa) - . Sie huschen durch die New Yorker U-Bahn, durch Abwasserkanäle oder Keller von Wohnhäusern: Millionen Ratten werden von den meisten Menschen in der US-Ostküstenmetropole als Plage empfunden. Nun hat New York im Kampf gegen die Tiere seine erste Ratten-Beauftragte. Bürgermeister Eric Adams stellte „Rattenzarin“ Kathleen Corradi am Mittwoch als erste stadtweite Direktorin für Nagetierbekämpfung vor.