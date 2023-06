Rauch von Waldbränden in Kanada hüllt Chicago ein

„Städte in ganz Nordamerika haben in diesem Sommer wegen des Rauchs von Waldbränden ungesunde Luftqualität erlebt, mit Auswirkungen für mehr als 20 Millionen Menschen in New York City, Washington D.C., Montreal und heute hier in Chicago“, schrieb Bürgermeister Brandon Johnson am Dienstag auf Facebook. Die „besorgniserregende Episode“ mache die schädlichen Auswirkungen deutlich, die die Klimakrise auf die Einwohner der Stadt und auf Menschen in aller Welt habe.