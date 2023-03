Raucherkneipen: Der umstrittene Kompromiss

Peter Krall, Inhaber des „Hofbräu Raucher Stüberl“ in Hamburg, raucht am Tresen seines Lokals eine Zigarette. (© Axel Heimken/dpa)

Rauchen in der Kneipe? In Bayern undenkbar, in den meisten Bundesländern aber wegen Ausnahmeregelungen hier und da möglich. Kritiker bemängeln den „Flickenteppich an Regelungen“...