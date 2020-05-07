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Donnerstag, 07.05.2020 - 03:00
2 min

Raunheim erlässt Kita-Gebühren

Eltern von Kitakindern werden für Mai und Juni von der Zahlung befreit. Ausfall von Steuereinnahmen wegen Corona könnte für Raunheim schmerzhaft werden.

Von Michael Kapp
In der Behelfskita „Märchenwald“ ist auch während der erzwungenen Auszeit dafür gesorgt, dass keine Langeweile aufkommt. Foto: Michael Kapp

In der Behelfskita „Märchenwald“ ist auch während der erzwungenen Auszeit dafür gesorgt, dass keine Langeweile aufkommt. (Foto: Michael Kapp)

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