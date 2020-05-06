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Mittwoch, 06.05.2020 - 16:55
3 min

Raunheim: Stadt macht Gewerbegebiet wegen Corona-Verstößen dicht

Versammlungen, Müll und Autorennen: Airport-Garden in Raunheim wird nach illegalen Treffen von 18 bis 6 Uhr zur verbotenen Zone. Bürgermeister Thomas Jühe befürchtet Verlagerungseffekte.

Von Michael Kapp
Verpackungsmüll und Essenreste zeugen von den nächtlichen Besuchern im Airport Garden. Die Stadt hat für das Gelände nun ein Aufenthaltsverbot verhängt. Foto: Michael Kapp

Verpackungsmüll und Essenreste zeugen von den nächtlichen Besuchern im Airport Garden. Die Stadt hat für das Gelände nun ein Aufenthaltsverbot verhängt. Foto: Michael Kapp

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