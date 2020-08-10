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Montag, 10.08.2020 - 03:00
3 min

Raunheimer Chor trotzt im Garten Corona

Eine Probe unter freiem Himmel ist nicht mit einer normalen zu vergleichen. Wie die „Kleine Sekunde“ dennoch den Übungsbetrieb aufrecht erhält.

Von Michael Kapp
Die „Kleine Sekunde“ trifft sich derzeit zur Probe unter freiem Himmel. Das Foto zeigt (von links) Ute Haberzettl, Sandy Müller, Marion Stotz, Sigrid Schulz-Latsch und Brigitte Kraft. Foto: Michael Kapp

Die „Kleine Sekunde“ trifft sich derzeit zur Probe unter freiem Himmel. Das Foto zeigt (von links) Ute Haberzettl, Sandy Müller, Marion Stotz, Sigrid Schulz-Latsch und Brigitte Kraft. (Foto: Michael Kapp)

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