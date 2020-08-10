Montag,
10.08.2020 - 03:00
3 min
Raunheimer Chor trotzt im Garten Corona
Eine Probe unter freiem Himmel ist nicht mit einer normalen zu vergleichen. Wie die „Kleine Sekunde“ dennoch den Übungsbetrieb aufrecht erhält.
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