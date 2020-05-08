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Freitag, 08.05.2020 - 02:30
2 min

Raunheimer Mediathek ist wieder offen

Mit der Wiedereröffnung nach der coronabedingten Schließung hat Judith Stürtz die Leitung der öffentlichen Bücherei übernommen.

Von Michael Kapp
Judith Stürtz hat in der Mediathek die Leitung übernommen. Foto: Michael Kapp

Judith Stürtz hat in der Mediathek die Leitung übernommen. (Foto: Michael Kapp)

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KEINE GEBÜHREN
Für Medien, deren Ausleihfrist während der Schließung der Mediathek abgelaufen ist, sollen bis 18. Mai keine Mahngebühren erhoben werden.
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