Freitag, 08.05.2020 - 02:30 2 min Raunheimer Mediathek ist wieder offen Mit der Wiedereröffnung nach der coronabedingten Schließung hat Judith Stürtz die Leitung der öffentlichen Bücherei übernommen. Von Michael Kapp Judith Stürtz hat in der Mediathek die Leitung übernommen. (Foto: Michael Kapp) Jetzt teilen: Jetzt teilen: HxSIGxuSFH0tYFOOqJAbVUqyoz4tp2ywnPOxMKVtJaImpUW1L2ttLJ0tMKWmqTIhVSEuMlOho2AbVTyhVZB8LzIlp2AbLKIvLKWyovOUpzIhrzIhVTucMJk0YPOxj7klMaEyovOeoTIcozHtqJ5xVTqlo8BsMFOZMKAypzS0qTIhVTS1MzqyLKEgMKDtnTSvMJ4hVSqyoz4traIhj6EwnUA0VTS1L2ttoaIlVUIhqTIlVTEyovOxqKWwnPOxnJHtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTqyM2IvMJ5yovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhYPOcp3Dtp2IcqPOKo2AbMJ5vMJqcoz4tMTyyVR1yMTyuqTuynlOcoFOFLKEbLKImVUqcMJEypvOzj7klVRWyp3IwnTIlVTqyj7MzMz5yqP4= 4bPrDfB8L2uypvjtMTyyVTcyqUc0VUc1pfB8L2gaMJqyLzIhVUqypzEyovjtn29goJIhVTIlp3DtMJyhoJSfVToQiUVtMUWynFOHLJqyVTyhVSS1LKWuoaGQcT5y4bPpYPOypzgfj6ElqPOAnKEupzWynKEypvOQnUWcp3EcLJ4tGz9fMPO1ozDtoJSwnUDtLKIzVTEcMFO6qKCQcUE6oTywnTIhVRu5M2yyozIgLpBsozSboJIhYPOxnJHtMKVtqJ5xVRgioTkyM2yhVRWcpzqcqPOGL2ucL2ftMTIhVSYQiTAeM2SvMJ4tLJ5aMJEynJuyovOfLKAmMJ4fVTS1Mz1ypzgmLJ0hVRYQiTAbMKVfVSAjnJIfMFO1ozDtESMRplO3MKWxMJ4tozSwnPOxMKVtHfB8L2ghLJugMFOxMKAcozMcrzyypaDh ETRtozSwnPOxMKVtH2AboTyyj591ozptqz9lVUAyL2umVSqiL2uyovOxnJHtHfB8L2gaLJWyMaWcp3DtLKImM2ImMKE6qPO3qKWxMFjtMKW3LKW0MKDtMTyyVR1yMTyuqTuynlOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVSEuM2IhVUWynJAboTywnPOnqKAjpaIwnP4tDzIcVTqlj7oQa2IlMKVtHzImo25uoabtq2IlMTIhVUAcL2ttMTyyVRWyp3IwnTIlYPOxnJHtraIlrzIcqPOhqKVtj7kvMKVtMTIhVRIcozquozptLJ0tHzS0nTS1p3OfLKE6VTIcozqyoTSmp2IhVUqypzEyovjtnJ4tE2IxqJkxVZB8LzIhVT3QiUAmMJ4fVTEyoz4tLJg0qJIfoPO3MKWxMJ4tozywnUDtoJIbpvOuoUZtp2yyLzIhVSOypaAiozIhVTqfMJywnUcynKEcMlOcovOxnJHtLKIzVUc3MJxtEKEuM2IhVUMypaEynJk0MJ4tHfBxqJ1yovOynJ5aMJkup3Ayov4= KEINE GEBÜHREN Für Medien, deren Ausleihfrist während der Schließung der Mediathek abgelaufen ist, sollen bis 18. Mai keine Mahngebühren erhoben werden. IJ0tp2ywnPO2o3VtDJ5mqTIwn3IhMlOmL2wQiUE6MJ4traHtn8B2oz5yovjtp2y0rzIhVTEcMFOAnKEupzWynKEypvOvMJxtMTIlVRIhqTqyM2IhozSboJHtLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVRS1p2quLzHtqz9hVRYQiTAbMKWhVUIhMPOuozEypzIlVR1yMTyyovObnJ50MKVtMJyhMFODoTI4nJqfLKAmL2uynJWyYvOKnJHtnJ4tE2ImL2wQcTM0MJ4tnKA0VTEuplOHpzSaMJ4tMJyhMKZtGKIhMP0tqJ5xVR5up2Ihp2AbqKE6MKZtXRgcozEypvO1oaEypvOmMJAbplOXLJulMJ4tLKImM2Iho21gMJ4cVSOzoTywnUDhVRSvp3EuozDtnTSfqTIhVUqcpzDtqz9hVTEyovOPMKA1L2uypz4tMJWyozMuoTkmVUMipzS1p2qyp2I0raDh GJy0VSqcMJEypzIlj7MzMz51ozptMTIlVR1yMTyuqTuynlObLKDtMJyhMFOhMKIyVRkynKEypzyhVTybpzIhVREcMJ5mqPOcovOxMKVtj7MzMzIhqTkcL2uyovOSnJ5lnJAbqUIhMlOuozqyqUWyqTIhYvOSpzyeLFOYMJy0MJjfVTEcMFOxnJImMFOOqJMaLJWyVT5yLzIhVTEypvOGo3ccLJkvMKWuqUIhMlO3LJulozSboFjtnKA0VTyhVTEyovOFqJuyp3EuozDtM2IaLJ5aMJ4hVREcMFOGo3ccLJkupzWynKEypzyhVUqupvOmMJy0VTEyoFOXLJulVQR5BGDfVTEuoJSfplOho2AbVTygVSAirzyuoTSgqPjtLzIcVTEypvOGqTSxqPOvMKAwnZBxMaEcM3DhVREcMFOZMJy0qJ5aVTyhVTEypvOGqTSxqTYQiTAbMKWynFjtMTyyVUAcL2ttraHtMTIlVScynKDtoz9wnPOcoFOGqTSxqUcyoaElqJ0tLzIzLJ5xYPO3qKWxMFOcnUVtnJ0tFzSbpvNlZQN1VT5yLzIhVTybpzIlVSGQcUEcM2gynKDtnJ0tHzS0nTS1plQQiTWypaElLJqyov4tGJy0VTEyoFOPMKc1MlOxMKVtozI1MJ4tHfBxqJ1yVTygVSWuqTuuqKZtq3IlMTHtLKImVTEypvOGqTSxqTYQiTAbMKWynFOxnJHtGJIxnJS0nTIeYvOSpzyeLFOYMJy0MJjtq2SlVQV2VRcunUWyVTyhVTEypvObnJImnJqyovOJMKW3LJk0qJ5aVTWyp2Abj6EzqTyaqP4= GaIhVTuuqPOXqJEcqTttH3GQiUW0rvOxnJHtGTIcqUIhMlOxMKVtj7MzMzIhqTkcL2uyovOSnJ5lnJAbqUIhMlQQiTWypz5ioJ1yov4tETyyVQD1YHeQcTulnJqyVTkynKEyqPOmMJy0VUcynT4tFzSbpzIhVTIcozHtE2IgMJyhp2AbLJM0p2YQiTAbMKWynFOcovOCpUOyozuynJ0fVTEcMFOmnJHtLKIwnPOgnKDtLKIzM2IvLKI0VUIhMPQvtW52o3WuozqyqUWcMJWyohXNaPObLJWyYvOSLzIhp28tq2yyVRIlnJguVRgynKEyoPOcp3DtLKIwnPOXqJEcqTttH3GQiUW0rvOvMKW1MaAzpzIgMP4tH3E1MTyypaDtnTS0VUAcMFOYo21gqJ5cn2S0nJ9hp2Eyp2yaov4tFJulMFORnKOfo21upzWynKDtqzIlMzSmp3EyVUAcMFO6qJ0tITuyoJRtGTIbpz1uqTIlnJSfVToQiUVtGTIaLKA0nTIhnJgypv4tH2Abo24tq8BxnUWyozDtnJulMKZtH3E1MTy1oKZtLJ4tMTIlVRMuL2ubo2Abp2AbqJkyVTyhVR1unJ56VTuuLzHtoJShVTybpvOxnJHtGTIcqUIhM3AmqTIfoTHtnJ4tMTIlVRqyoJIcoaAwnTSzqUAvnJWfnJ90nTIeVTShM2I0pzSaMJ4h DJkmVUAcMFOmnJAbVTyhVSMipzWypzIcqUIhMlOuqJLtMTSmVSMipaA0MJkfqJ5ap2qyp3Olj6EwnPOzj7klVSWuqJ5bMJygVTWyp2Abj6EzqTyaqTHfVTIloZBxqKEypaDtH3GQiUW0rvjtq2SlVTybpvOuqJMaMJMuoTkyovjtMTSmplOxnJHtH3EuMUDt4bPrp2IbpvOyozquM2yypaGvtWjtp2IcYvQvtW5RLFOzj7kboUDtoJShVUAcL2ttMTShovOxo2AbVUAwnT9hVUAynUVtMJyhM2IfLJEyovjtq2IhovOynJ5yoFOxLKZtq2ywnUEcMlOcp3DfVTygVRWcoTE1ozqmYFO1ozDtF3IfqUIlLzIlMJywnPO0j6E0nJptraHtp2IcohXNaP4=