Raunheimer Stadtverwaltung im Corona-Modus

RAUNHEIM - „Die Bereitschaft, sich im öffentlichen Dienst zu bewerben, ist wieder deutlich gestiegen“, stellte Bürgermeister Thomas Jühe in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung fest. Jühe sieht einen Zusammenhang zur gegenwärtigen Corona-Pandemie. Um anstehende Bewerbungsgespräche abzuwickeln, konnte sich die Stadt Raunheim in den vergangenen Wochen schon zuvor im Rathaus installierte Konferenz- und Videotechnik zunutze machen. „Unsere IT hat einen Bombenjob gemacht“, versichert Jühe. Selbst wenn es für die Rathausmitarbeiter zunächst nicht einfach gewesen sei, habe sich das auch im „Homeoffice“ bewährt. Vom Knowhow bei der Stadt beschäftigter IT-Mitarbeiter profitierte auch die privat geführte Seniorenresidenz. Eine dort eingebaute Videoübertragung ermöglichte die Kontaktaufnahme zwischen Bewohnern und Angehörigen.

Um in Rathaus und Verwaltung auch während der Ausnahmesituation handlungsfähig zu bleiben, wurde ein aus Fachmitarbeitern und Magistratsmitgliedern zusammengesetzter Krisenstab gebildet, der in engem Austausch mit dem Kreis Groß-Gerau steht. Koordiniert werden auch die Arbeit in der Verwaltung sowie die von der Stadt initiierten Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen. Für Verwaltung und Bürgerbüro wurde zudem ein Notfallmanagement aufgebaut: alleine in der ersten Schließungswoche sollen 1233 Anliegen bearbeitet worden sein. „So intensiv und in so kurzer Zeit haben unsere Leute noch nie springen müssen“, sagt der Bürgermeister.

Auch die Ordnungsbehörde sieht sich durch Corona mit zusätzlichen Aufgaben konfrontiert. Um zusätzliche Einsätze in der Nacht und am Wochenende zu ermöglichen, würden tarifrechtliche Bestimmungen derzeit außer Acht gelassen.

Zur Unterstützung der hiesigen Gastronomie werden täglich 30 bis 40 Essen vom Rathaus bestellt. Das Seniorenberatungszentrum „Haus unter der Linde“ hat die Koordination der von Qualid Mokhtari, Eintracht-Fan-Club und katholische Jugend angebotene Einkaufshilfe übernommen. Dass das internationale Städtenetzwerk funktioniere, zeige die von den chinesischen Partnern zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung. Davon sollen nicht nur Bürger und die Feuerwehren im Kreis, sondern auch die nur „unzureichend ausgestattete“ französische Partnerstadt Le Teil profitiert haben. Und auch die Notbetreuung in den Kindertagesstätten, sagt Jühe, habe „überraschend gut geklappt“. Durch die Arbeit des Streetworker sei erreicht worden, dass sich Kinder und Jugendliche, die sich im Stadtgebiet aufhalten, „im Wesentlichen“ an die ordnungsrechtlichen Vorgaben halten.