Samstag,
23.05.2020 - 00:00
2 min
Raunheimer Vereinsring bietet Corona-Hilfe an
Der Zusammenschluss will finanziell geschädigten Clubs 3000 Euro zur Verfügung stellen. Konkrete Anfragen gibt es noch nicht.
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