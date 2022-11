Raus aus der Tabuzone: Neuer Podcast über mentale Stärke

Gegen getrübte Stimmung kann unter anderem Bewegung an der frischen Luft helfen. (© DPA-Bild)

Mainz/Darmstadt - Oft ist es im Winter trist und grau. Nicht selten fühlen wir uns in der dunklen Jahreszeit genau so und sind antriebslos oder zurückgezogen. Das kann im schlimmsten Fall zu psychischen Problemen führen.

In der Podcast-Serie „Licht und Schatten – Mentale Stärke im Winter“ geht es um getrübte Stimmung, was wir dagegen tun können und den Umgang mit Depressionen. VRM-Volontär Aaron Neumann holt das Thema aus der Tabuzone und spricht darüber mit einer Sportmedizinerin, einer Psychologin und einem Betroffenen.

Folge #00: „Licht und Schatten” ist bald da

Wie sich totale Antriebslosigkeit anfühlt, welche Lebensmittel in der dunklen Jahreszeit gut für uns sind und mit welchen präventiven Maßnahmen wir unser Wohlbefinden steigern können – darum geht es in „Licht und Schatten“. Die neue VRM-Podcastserie erscheint über vier Folgen. Ab Mittwoch, 30. November, gibt es alle Folgen zu hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen, schreiben Sie gerne eine Mail an aaron.neumann@vrm.de.