Razzia in Hessen wegen Geldautomaten-Sprengungen

2021 ist die Anzahl der Geldautomatensprengungen in Hessen gestiegen, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Die Polizei hat 56 Geldautomatensprengungen erfasst, in 27 Fällen konnten Täter an das Bargeld in den Automaten gelangen. 2020 waren es nur 30 Fälle, „wobei es in 24 Fällen bei einem Versuch blieb”, schreiben die Behörden. Im vergangenen Jahr haben die Sprengungen in Hessen zu einem Sachschaden von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro geführt. Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von über 2,5 Millionen Euro. Im Jahr 2022 ist die Tendenz in Hessen wieder rückläufig. Bisher seien 38 Fälle bekannt.