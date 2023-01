RBB-Warnstreik führt zu Programmausfällen

Der Rundfunkrat will am 28. Februar in einer außerordentlichen Sitzung einen Fortschrittsbericht der Kanzlei, die am Abschlussbericht arbeitet, hören, wie in der Sitzung am Freitag deutlich wurde. Hintergrund war auch die Frage, wie lange die Kanzlei noch beauftragt werden soll. Der Rundfunkrat selbst ist allerdings kein Auftragsgeber.