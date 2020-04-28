Dienstag,
28.04.2020 - 02:00
3 min
Regionalinitiative Rhein-Hunsrück in der Kritik
Corona sei nur der kleine Bruder der Grippe und töte nicht – für allerlei krude Thesen gibt das Wirtschaftsmagazins „Initiativ“ eine Plattform. Das hat zu Verwunderung geführt.
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