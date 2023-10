Regisseur: Abholzung von „Robin-Hood-Baum“ war Mord

„Das ist der zweite Verlust, den „König der Diebe“ in den vergangenen Jahren erlitten hat - erst Alan Rickman und jetzt dieser“, sagte der Regisseur. Rickman, der in „Robin Hood“ den Sheriff von Nottingham spielte, starb 2016. „Manche Leute werden sagen, man könne den Tod eines Baumes nicht mit dem Tod eines Menschen vergleichen“, sagte Reynolds. „Aber manche Dinge sind so ikonisch, so perfekt in ihrem Wesen, dass sie eine tiefgreifende Wirkung auf die Menschen haben.“