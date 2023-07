Regisseur Michael Verhoeven wird 85

München (dpa) - . Die Liste seiner Filmerfolge ist lang, die der Preise, die er dafür erhielt, ebenfalls: Regisseur Michael Verhoeven hat sich als kritischer Mahner einen Namen gemacht, der schwierige Stoffe nicht scheut und auch gegen Widerstände ankämpft. Privat seit 60 Jahren an seiner Seite: die Schauspielerin Senta Berger. Mit ihr und der gemeinsamen Familie will Verhoeven am 13. Juli feiern: Dann wird er 85.