Regisseurin Greta Gerwig knackt mit „Barbie“ die Milliarde

In den Offiziellen Deutschen Charts sei „Barbie“ ebenfalls gut vertreten. Aktuell seien fünf Filmsongs in der Single-Hitliste vertreten: „Dance The Night“ (Dua Lipa, neun), „Barbie World“ (Nicki Minaj & Ice Spice feat. Aqua, zehn), „What Was I Made For?“ (Billie Eilish, elf), „Speed Drive“ (Charli XCX, 83) und „I'm Just Ken“ (Ryan Gosling, 86). „Barbie - The Album“ sei kürzlich auf Rang sechs der bislang höchste Einstieg eines Soundtracks in diesem Jahr in die Album-Charts gelungen.