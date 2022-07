Reh aus Pool gerettet

Ein Reh schwimmt in einem Gartenpool - und wird gerettet. (Bild: dpa) (Foto: Florian Jung/Feuerwehr St. Ingbert/dpa)

St. Ingbert - Die Feuerwehr hat im Saarland ein Reh aus einem Pool gerettet. Wie die Einsatzkräfte am Mittwoch mitteilten, fanden sie das Tier am Dienstag wohlauf, aber deutlich geschwächt in dem Gartenpool in St. Ingbert schwimmend.

Das Tier kam selbst nicht mehr aus dem Becken, die Feuerwehr befreite es dann aus der misslichen Lage. Nach der Rettung wurde das Reh auf einer nahe gelegenen Wiese wieder in die Freiheit entlassen.

