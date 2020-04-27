Montag, 27.04.2020 - 04:30
3 min
Reichelsheimer Schüler fordern ein Umdenken wegen Corona
Von Sabine Richter
HxIWD0uSGSAVEHyAVP0tDKIwnPO3MJ5hVTEypvOGL2u1oTWyqUWcMJVtp2Abpzy0qUqynKAyVUqcMJEypvOuqJMaMJ5ioJ1yovO3nKWxYPObLJWyovOCLzIlp3E1MzIhp2Abj7kfMKVtq2IaMJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOmL2uiovO6qFO2nJIfVSIhqTIlpzywnUDtqzIlpTSmp3DfVUIgVTygVTgioJ1yozEyovOXLJulVTybpvOOLzy0qKVtoJy0VTEyoFO2o3WaMKAwnUWcMJWyozIhVSA0o2MzVTSvoTIaMJ4traHtn8B2oz5yov4tH28tp2IbMJ4tMKZtnzIxMJ5zLJkfplOxnJHtGTIlozIhMTIhVTyhVTEypvNvHKIuoTyznKccMKW1ozqmpTuup2HtZvVtXSRlXFOuovOxMKVtE2IipzpgDKIaqKA0YIccoz4gH2AbqJkyVTyhVSWynJAbMJkmnTIcoFO1ozDtMz9lMTIlovjtMTSmplOxMKVtIJ1zLJ5aVTybpzIlVRSvnF1OozMipzEypaIhM2IhVUMypaWcozqypaDtq2ylMP4tH2yyVTuuLzIhVTWypzIcqUZtMJyhMFOyoaEmpUWyL2uyozEyVSOyqTy0nJ9hVTygVRyhqTIlozI0VTqyp3EupaEyqPOmo3qcMFOxLKZtFTImp2ymL2uyVRg1oUE1p21cozymqTIlnKIgVTShM2ImL2ulnJIvMJ4tqJ5xVUAcL2ttoaIhVTS1L2ttLJ4tMTyyp2HtJzIcqUIhMlOaMKquozE0Yt==
VxEcMFOEZvOVMKAmMJ5mVTuuqUEyVUMcMKVtI29wnTIhVTkuozptn2IcozHtH2AbqJkyYPOxMKVtH3EiMzLtn2ShovOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVSqiL2uyovOhnJAbqPOuqJMaMJuioUDtq2IlMTIhVvjtMKWeoZBxpaDtGJSlLFOZMJyhVTygVR5uoJIhVTybpzIlVR1cqUAwnZB8oTIlYvOIoFOxMJ5ho2AbVTqypzIwnUEyVRAbLJ5wMJ4tLzIcVTEyovOOLzy0qKWjpfB8MaIhM2IhVUc1VTuuLzIhYPOzo3WxMKWhVTEcMFOXqJqyozEfnJAbMJ4tqJ50MKVtLJ5xMKWyoGbtEJyhMFOJMKWlnJ5aMKW1ozptMTIlVRgfLKImqKWyozShrzSboPOcovOuoTkyovOTj6EwnTIlovO1ozDtMTyyVRShpTSmp3IhMlOxMKVtGTIbpaOfj6EhMFOzj7klVTEcMFOej7khMaEcM2HtHF1DnTSmMF4tVx51pvOmolOaMJkcozq0VTIcozHtM3I0MFO1ozDtMzScpzHtDJWcqUIlqz9lLzIlMJy0qJ5aYvV=
CTtlCxuioJImL2uio2kcozptozywnUDtoJy0VT5ipz1uoTIgVSIhqTIlpzywnUDtqzIlM2kynJAbLzSlCP9bZw4=
JaIlVRWyM3YQiT5xqJ5aVTIln2mQcUW0VTEcMFOUpaIjpTHfVTEup3Ztp2yyVTyhVTEypvOnMJy0VT9bozHtHUYQcUAyoac1oaEypaWcL2u0VUMiovOxMJ4tGTIbpzIlovO6q2SlVUWynJAboTywnPOgnKDtDKIzM2SvMJ4tqzIlp29lM3Dtq3IlMTHfVTEyoz5iL2ttp2IcVTEcMKAyVRSlqPO6qFOfMKWhMJ4tozywnUDtoJy0VT5ipz1uoTIgVSIhqTIlpzywnUDtqzIlM2kynJAbLzSlVTqyq2ImMJ4hVRMioTqyozEyVSOlo2WfMJ1yVTuuLzIhVUAcL2ttLKImVTybpzIlVSAcL2u0VTIlM2IvMJ46VREcMFOGL2u1oUOipaEuoTHtq2SlMJ4tp3GQcT5xnJptj7kvMKWfLKA0MKDfVT5cL2u0VTcyMTIlVRuuqKAbLJk0VTymqPOgnKDtLKImpzIcL2uyozEyoFOWoaEypz5yqPOuqKAaMKA0LKE0MKDfVTEuplOmqUIhMTIhoTShM2HtIzyxMJ9wLJkfplNbj7kvMKVtI29wnTIhVTucoaqyMlxtLKImnZBxoUDfVUOmrJAbnKAwnTHtDzIfLKA0qJ5aVTE1pzAbVTEcMFOaMJ5ypzIfoTHtH2y0qJS0nJ9hYvOnqJEyoFOznJ5xMJ4tp2yyVTEuplOZMKWhMJ4to2uhMFOxnKWyn3EyovOYo250LJg0VUc1VR1cqUAwnZB8oTIlovOmL2u3nJIlnJpfVTS1L2ttq2IhovOxnJqcqTSfMKVtDKImqTS1p2AbVT3QgzqfnJAbVTymqP4tIJ5xVTEcMFOZMJuln3YQcTM0MFOmnJ5xVT5cL2u0YPO3nJHtnJ0tIJ50MKWlnJAbqPjtMfB8pvOTpzSaMJ4tp29zo3W0VTShp3OlMJAbLzSlYvORnJHtFaIaMJ5xoTywnTIhVUWyL2uhMJ4tM2kynJAbq29boPOxLJ1cqPjtLKIwnPOej7khMaEcMlOeMJyhMJ4tpzIaqJmQcUWyovOIoaEypaWcL2u0VUc1VTuuLzIhYvNvITIcoUqynKAyVTMuoTkyovOZMJuln3YQcTM0MFOuqKZfVTEuVUAcMFO6qFOxMJ4tHzymnJgiM3W1pUOyovOaMJwQgaWyov4tETyyVSIgp3ElqJg0qKWcMKW1ozptnTyypvOuqJLtLJ5xMKWyVRkynUWypvO3nKWxVTS1L2ttn29gpTkcrzyypaDtq2IlMTIhYvOSLzIhp28tn8B2oz5yovOhnJAbqPOuoTkyVSAwnZB8oTIlVUqcMJEypvOcovOxnJHtH2AbqJkyYvOHMJyfq2Icp2HtM2Ibj7MlMJ4tp2yyVUAyoTWmqPOiMTIlVTShMTIlMFOcovOcnUWyoFOVLKImnTSfqPOfMJWyozEyovODMKWmo25yovOFnKAcn29apaIjpTIhVTShVvjtMKWeoZBxpaDtGJSlLFOZMJyhYt==
CTtlCxS1L2ttopB8ozEfnJAbMFOBo3EyovOvMJIcozMfqKAmMJ4tJzI1M25cp3AyCP9bZw4=
ETyyVRc1M2IhMTkcL2uyovO1oaEypz1uqJIlovOcnUWyVRSlM3IgMJ50LKEco24traIxMJ0tMTSgnKDfVTEup3Ztp2yyVTEypacynKDtn2IcozHtopB8ozEfnJAbMJ4tGz90MJ4tLzIeo21gMJ4tn8B2oz5yov4tETyyp2HtLJWypvOvMJIcozMfqKAmMJ4tnJ0tGz9loJSfMzSfoPOxnJHtJzI1M25cp3AyVTIvMJ5zLJkfpl4tEzS6nKD6VPWSnJ5yVT3QgzqfnJAbMFOJMKWvMKAmMKW1ozptMTImVRSvnKE1paZtq2ylMPO1oaZtM2Iho21gMJ4hVt==
ETSmplOyplNvLzymVTcyqUc0VT5iL2ttn2IcozHtF8B8pac1ozqyovOxMKVtGTIbpaOfLJ5cozuuoUEyVTqcLaDvYPO1oFOuqJLtMTyyVTWyp29hMTIlMJ4tH2Abq2yypzyan2IcqTIhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtraHtpzIuM2yypzIhYPOznJ5xMJ4tMTyyVSAwnZB8oTIlVT5cL2u0VTqypzIwnUDhVR5uL2ttq2yyVUMipvOmMJyyovO6q2IcVRgfLKImqKWyovOjpz8tEzSwnPO1ozDtFTSfLzcunUVtXUEynJk3MJymMFOvnKZtraHtZwVtpUWiVSOypaAiovxtqz9lM2ImMJuyov4tVyIhplOzMJufMJ4tXT1cozEyp3EyoaZcVUMcMKVtI29wnTIhVSAwnUIfMFjtMTIlVTS1Mzqyp2Abo2WyozHtH3EiMzLtn2ShovOhnJAbqPOynJ5zLJAbVTyhVTEcMFOhj6EwnUA0MJ4tI29wnTIhVUMypzkuM2IlqPO3MKWxMJ4vYPObMJaQa3DtMKZh
DJkmVRgioaAypKIyoabtMz9lMTIlovOxnJHtH2Abj7kfMKV6VRiQiUW6qJ5aMJ4tnJ4tLJkfMJ4tGTIbpaOfj6EhMJ4fVTSfp28tLJWcqUIlpzIfMKMuoaEyoFOGqT9zMvOcovOuoTkyovOTj6EwnTIlovjtnJ0tofBxL2umqTIhVRuuoTWdLJulVPuEZlxhVREyoz4tLzIcVTIcozIlVSWyMUIeqTyiovOxMKVtHGZgITuyoJIhVTiQgz5hqTHtMTSmYPO3LKZtnzI0raDtozywnUDtM2IfMKWhqPO3qKWxMFjtLKIzVT7QcTAbp3EyplOVLJkvnzSbpvO2MKWmL2uiLzIhVUqypzEyovO1ozDtLJ0tEJ5xMFOxMKVtHGZtLzIupzWynKEyqPOmMJyhYvORLKWuqKZtMz9fM3DtLKIwnPOynJ5yVRShpTSmp3IhMlOxMKZtDJWcqUIlMKWfLKAmMKZtZwNlZF4=
ETSmVRSlM3IgMJ50VTEypvOUMJqyoaAynKEyYPOxnJHtDJWcqUIlnJIhqTIhVUAynJIhVTEuoz4tqTuyoJS0nKAwnPOhnJAbqPOaqKDtM2IhqJptLKIzVTIcovOGqUIxnKIgVUMipzWypzIcqTI0YPOmMJuyovOxnJHtFaIaMJ5xoTywnTIhVTSfplObnJ5zj6EfoTyaVTShYvOGL2ufnJKQa2kcL2ttq8B8pzEyovOGL2wQiTkypvOaMJ5ypzIfoPOhnJAbqPOuqJLtH3E1MTyyozsQcT5aMFO2o3WvMKWynKEyqPO1ozDtopB8p3A0MJ4tLJkmVRIlp3EmMJ1yp3EypvOzLKA0VTygoJIlVTWynFOBqJkfVTShMzShM2IhYt==
DJkfMKWxnJ5aplOfMJuhMJ4tMTyyVSAwnZB8oTIlVTS1L2ttMTyyVRSfqTIlozS0nKMyVUMypziQiUW6qTIlVSAioJ1ypzMypzyyovOuLv4tETIhovOxnJHtp2IcMJ4tMTyyVTIcoaccM2HtJzIcqPjtnJ4tMTIlVUAcMFOmnJAbVUMioTkmqZBxozEcMlOypzuioTIhVTiQgz5hqTIhYvOGnJHtMz9lMTIlovOmqTS0qPOxMKAmMJ4tpT9fnKEcp2AbMJ4tFTShMTk1ozqmLzIxLKWzVUIhMPOypzgfj6ElMJ46VPWPnKE0MFOhMJugMJ4tH2yyVUIhp2IlMFODpz9voTIgMFjtH29lM2IhVUIhMPOTo3WxMKW1ozqyovOypz5mqP4tDzImo25xMKWyVScynKEyovOypzMipzEypz4tLzImo25xMKWyVR1uj59hLJugMJ4uVt==
GJy0VTEcMKAyoFOGL2ulMJyvMJ4tn29hMaWioaEcMKW0YPOypzgfj6ElqPOxMKVtDJ10p2kynKEypvOxMKZtH3EuLKEfnJAbMJ4tH2AbqJkuoKEmVToQiUVtMTyyVRkuozEepzIcp2HtDzIlM3A0pzUQa2HtqJ5xVR9xMJ53LJkxYPOFLJyhMKVtF2yfnJShYPOxLKAmVTIlVTyhVRiQiUW6MFOgnKDtGJUQa25unT1yovO3MJqyovOxMKZtL29lo25uLzIxnJ5aqTIhVRuioJImL2uio2kcozqmVUWyL2uhMKDhVPWKnKVtLaWuqJAbMJ4tMJyhMFOVLJ5xpzIcL2u1ozptMTImVRg1oUE1p21cozymqTIlnKIgpljtq2IcoPOxnJImVTIcozHtozI1MFOTo3WgVUMiovOIoaEypaWcL2u0VTymqP4tIJ5xVTEuplO3nKWxVTS1L2ttLzIlj7kwn3AcL2u0nJq0VUqypzEyovVfVUAuM3DtF2yfnJShVTS1MvOSD0uCYH5uL2uzpzSaMF4tF29hn3WyqTHtDJ53MJymqJ5aMJ4tM2IvMFOyplO2o24tpT9fnKEcp2AbMKVtH2IcqTHtMTIlrzIcqPOho2AbVT5cL2u0Yt==