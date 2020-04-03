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Freitag, 03.04.2020 - 17:01
3 min

Reisegruppe aus Griesheim sitzt in Neuseeland fest

Unter den 12000 in Neuseeland festsitzenden deutschen Urlaubern sind auch 20 aus Griesheim. Wer keine 16000 Euro für ein Flugticket zahlen kann, muss sich gedulden.

Von Harald Pleines
Die Griesheimer Reisegruppe in Neuseeland. Zu dem Zeitpunkt war die Welt noch in Ordnung. Foto: Alfred Lengyel

Die Griesheimer Reisegruppe in Neuseeland. Zu dem Zeitpunkt war die Welt noch in Ordnung. Foto: Alfred Lengyel

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