Reitturnier in Groß-Zimmern findet statt

GROSS-ZIMMERN - Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hagelt es Absagen. Auch das größte Volksfest am Ort, die Zimmner Kerb, kam unter die Räder. Nicht jedoch eines der größten Sportevents, das seit Jahrzehnten im August ansteht: das Freilandturnier des Reit- und Fahrvereins auf dem Sportgelände Richtung Gundernhausen.

Wermutstropfen: Der gesellschaftliche Charakter des Ereignisses, das traditionell ein großes sportbegeistertes Publikum anlockt, wurde wegen den nach wie vor strengen Hygieneauflagen deutlich gekappt. „Maximal 250 Besucher“, gibt Vereinschefin Petra Krauß die Marschroute vor, wenn am Donnerstag, 30. Juli, die erste Prüfung für jüngere Pferde ausgetragen wird.

Auf 16 Wettkämpfe wurde das Sommerturnier gestutzt, dass über vier Tage bis Sonntag, 2. August, ausgetragen wird. 250 – in dieser Zahl stecken neben reinen Zuschauern die mitgereisten Helfer und Trainer, die dann den Turnierplatz säumen. Sicher, so trostlos wie die Geisterspiele in der Fußballbundesliga vor leeren Tribünen wird es nicht. Aber die Publikumsmagneten, die Dressur-Kür unter Flutlicht, wurde gestrichen. Und das noch populärere S-Springen mit Stechen wird erstmals freitagnachmittags vor wenigen Zaungästen ausgetragen. „Das besondere Flair unseres Turniers und der Spaß-Effekt fehlen, es geht diesmal rein um das Sportliche“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Dass nach dem „Go“ im Profireitsport seit einigen Wochen auch Amateure wieder starten können, hat zu einem regelrechten Boom geführt. „Die Reiter sind heiß“, berichtet Petra Krauß. Kaum war die Ausschreibung für die Zimmerner Dressur- und Springwettkämpfe im Netz, war alles auch schon ausgebucht. Nach drei Minuten. 420 Reiter haben für die Prüfungen gemeldet, die nichts für Turniereinsteiger sind. Alle „kleinen“ Prüfungen, der Ponyführzügelwettbewerb und Einsteigerwettkämpfe sind gestrichen. Auch das ist der Pandemie geschuldet, denn mit dem Reiternachwuchs reist meist ein ganzer Fankader aus der Familie an, das will man vermeiden. Wer als Gast auf die Anlage möchte, erhält an einem der beiden Zugänge mit rotem Bändchen Einlass – bis zur Maximalzahl von 250 Anwesenden.

Bis zu 100 Helfer sind üblicherweise am Start, und mit der Turniergastronomie strömen wichtige Einnahmen in die Vereinskasse. Über Jahrzehnte entwickelten Zimmerns Reiter so Trainings- und Wettkampfbedingungen, die in der Sportszene geschätzt werden. Eine Vereinskarriere vom Stoppelacker zur modernen Reitanlage, das war ein finanzieller Kraftakt. Auch diesmal werden viele Helfer gebraucht, um eine außerordentlich aufwendige Veranstaltung auszurichten – wenngleich die Einnahmen schmäler ausfallen dürften.

Und weil der Reiternachwuchs deutlich zu kurz kommt, wird möglicherweise noch ein kleineres Turnier im Herbst nachgezogen – je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt.