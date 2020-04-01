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Mittwoch, 01.04.2020 - 23:00
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Reitverein Nidda: Unmut über Geländesperrung

Sind die Maßnahmen im Zuge von Corona nur Mittel zum Zweck?, fragen sich manche Mitglieder. Sie sind mit dem Vorgehen des Vorstands nicht einverstanden.

Von Myriam Lenz

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