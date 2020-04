Repräsentieren ohne Begegnungen

Naheweinprinzessin Nina Schönbein (v.l.), Naheweinkönigin Laura Tullius und Naheweinprinzessin Rebecca Schramm repräsentieren den Nahewein virtuell. (Foto: Beate Vogt-Gladigau)

KREIS BAD KREUZNACH - Die Krönchen liegen auf der Kommode oder in der Vitrine. Corona-bedingt. Und trotzdem bleiben Laura Tullius, Rebecca Schramm und Nina Schönbein natürlich ein majestätisches Trio. Allerdings ohne persönliche Begegnungen zurzeit, weshalb sich die Repräsentantinnen des Naheweins ihre Amtszeit etwas anders vorgestellt haben.

„Schade, aber verständlich“, betrachtet Naheweinkönigin Laura Tullius die derzeitige Zwangsunterbrechung nüchtern, fügt aber im selben Atemzug hinzu: „Man ist nur ein einziges Jahr lang Majestät, und dann möchte man so viel wie möglich mitnehmen. Die Termine, die jetzt abgesagt sind, kann man nicht mehr nachholen“, bedauert die 23-jährige Studentin aus Sommerloch. Ihr letzter Auftritt war Anfang März in Bochum bei der Weinmesse. Apropos Messe: „Besonders im Frühjahr gibt es spannende Messen“, beklagt auch Naheweinprinzessin Rebecca Schramm aus Monzingen die Absagen der ProWein in Düsseldorf oder der WeinMesse in Bremen. Ihr letzter Termin war bei der Wintertagung im Januar. Den Februar hatte sie sich freigeschaufelt, weil Zwischenprüfungen bei der angehenden Winzerin anstanden.

„Gesundheit geht vor“, meint indes Nina Schönbein. Zum letzten Mal im Dienste des Naheweins unterwegs war die junge Frau aus Bad Münster bei der Prunksitzung der MKG. Als sie ein paar Wochen später von einer Urlaubsreise aus Teneriffa zurückkam, war der Virus im Naheland angekommen – und viele Supermarktregale bereits geplündert. „Es war erschreckend“, befindet die 24-jährige ausgebildete Winzerin, die jetzt im zweiten Semester Weinbau und Önologie studiert.

Als Repräsentantinnen des Naheweins bleibt das Trio dem Naheland aber trotz Zwangspause natürlich treu – wenn auch derzeit nur virtuell. Auf Instagram und Facebook sind die drei unterwegs, fragen dort ihre Follower in einem Quiz, was im Weinberg außer Reben noch wächst. Zudem unterstützen sie das Weinland Nahe bei einem neuen Format, bei dem sich Winzer der Region vorstellen, teilen die Beiträge und ergänzen sie mit eigenen Gedanken. „Wir sind noch am Ideen sammeln“ machen Laura, Rebecca und Nina ihre Leserschaft neugierig. Die Kommunikation in den sozialen Medien aufrecht erhalten, machen aber viele, weiß Laura Tullius. „Es ist schwierig, sich abzuheben. Wir haben noch keine bahnbrechende Idee“, gibt sie lachend zu.

Langweilig wird es dem Trio trotz Zwangspause durch das Coronavirus jedenfalls nicht. Nina Schönbein erklärt, sie habe „jede Menge“ mit der Uni zu tun, denn die Hochschule Geisenheim stellt Kurse und Vorlesungen ins Netz. Auch im Weinberg – sie unterstützt das Bad Kreuznacher Weingut ihres Freundes Robert Rapp – falle immer Arbeit an, und ihre Hündin Lara hat den gleichen Freiheitsdrang wie vor der Corona-Zeit.

Mit ihrem Studium ist auch Laura Tullius gut ausgelastet – ebenfalls online. Allerdings können die Dozenten nicht alle Seminare ins Netz stellen, zum Beispiel wenn es um Weinbeurteilung geht. Die Winzertochter hilft zudem im Betrieb aus, und kann sich zurzeit wieder verstärkt ihrem Hobby, dem Lesen, hinwenden.

Zum Däumchendrehen kommt auch Rebecca Schramm nicht. Neben ihrer Ausbildung im Staatsweingut unterstützt die Winzertochter ihren Vater Axel, bereitet die schon gezogenen Bodenproben versandfertig vor. Bald wird obendrein der 2019er-Jahrgang abgefüllt. Ihr Hobby, mit der Kamera durch die Natur zu streifen, kann sie weiter ausleben, geht dabei „abseits der üblichen Wege“, um Begegnungen zu vermeiden, erzählt sie. Sie hofft, wie ihre beiden Mitregentinnen, dass die Krönchen in ihrer Amtszeit noch einmal aufgesetzt werden dürfen – und nicht weiter verstauben, auf der Kommode oder in der Vitrine.