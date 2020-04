Rheingau: Haus- und Krankenkommunion sind auf Wunsch möglich

Jetzt teilen:

RHEINGAU - (red). Wegen der Corona-Krise und dem damit verbundenen Kontaktverbot werden gegenwärtig in der Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau keine Taufen gespendet. Auch die Erstkommunion muss verschoben werden. Keine sicheren Aussagen könnten gegenwärtig über Trauungen gemacht werden. Beerdigungen sind zurzeit nur im kleinsten Kreis möglich. Näheres ist im Pfarrbüro zu erfahren. Hauskommunion und Krankenkommunion seien dagegen auf Wunsch möglich. Bis vorerst 19. April sind alle Gottesdienste abgesagt. Die Kirchen sind für das persönliche Gebet geöffnet. Die Feiern der Kar– und Ostertage werden wie auch die Sonntagsgottesdienste auf der Bistumshomepage live übertragen. Zudem begleitet das Pastoralteam die Gläubigen durch geistliche Impulse auf der Homepage, Youtube, Facebook und Instagram. Die Kirchengemeinde geht zurzeit davon aus, dass die Freizeiten stattfinden können. Alle anderen Veranstaltungen fallen bis auf Weiteres aus.

Auch in der Pfarrei St. Peter und Paul Rheingau sind alle Gottesdienste und Veranstaltungen vorerst bis zum 19. April abgesagt. Am Palmsonntag und an den Ostertagen sind fast alle Kirchen geöffnet. Gesegnete Palmzweige und Osterkerzen stehen zur Mitnahme bereit.

Der Kirchort St. Martin in Oestrich, der auch zur Pfarrei St. Peter und Paul gehört, wird die Kirche nicht generell für ein stilles Gebet offen halten, jedoch zeitweise die Tür zum Windfang öffnen, wo dann gebetet werden kann. Pfarrer Josef Mani werde die Gottesdienste in der Osterzeit alleine in der Kirche feiern. Zu den Gottesdiensten werden die Kirchenglocken läuten und wer will, kann sich zu Hause dem Gebet anschließen. Die geweihten Palmzweige und die Osterkerze bringen Mitglieder des Ortsausschusses auf Wunsch nach Hause. Wer das will, kann sich bei Marion Zimmermann, Telefon: 0160-832 53 06, melden.

Die evangelische Kirche in Geisenheim ist samstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 12 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. Das Gemeindebüro ist voraussichtlich bis zum 20. April geschlossen. In dieser Zeit ist das Gemeindebüro per E-Mail an evkir chengemeindegeisenheim@ t-online.de oder unter Telefon 06722-996 30 erreichbar.