Rheingau: Ostern findet statt – nur anders

Die Natur erwacht trotz Corona, wie jedes Jahr auch sichtbar rund um die Erbacher Johanneskirche.

RHEINGAU - Videoandachten, Gottesdienste online, Tischabendmahle gemeinsam zu Hause feiern, Osterkerzen, die vor die Haustür gelegt werden, Karten, Grüße und Impulse: Die Kirchengemeinden bieten für die Ostertage eine Vielfalt an analogen und digitalen Ideen an. Ostern findet statt – nur anders.

In allen Kirchen der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau liegen gesegnete Palmzweige zum Mitnehmen aus. An Karfreitag, 10. April, wird das Kreuz im Altarraum zur Kreuzverehrung stehen, davor können Blumen abgelegt werden. Ab Ostersonntag, 12. April, brennt als Hoffnungszeichen die geweihte Osterkerze. Geweihte kleine Osterkerzen und Osterbildchen dürfen gegen eine Spende mitgenommen werden. Alle Kar- und Ostergottesdienste werden auf der Bistumshomepage www.bistum limburg.de übertragen. Hinzukommen die Andachten der Pfarrei unter www.heilig-kreuz-rheingau.de oder www. youtube.com unter „Heilig Kreuz Rheingau“.

Auch die Gottesdienste der evangelischen Kirche Geisenheim fallen wegen Corona aus. Die Kirche ist in der Karwoche am Gründonnerstag, 9. April, von 16 bis 18 Uhr sowie an Karfreitag und Ostersonntag jeweils von 9 bis 12 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. Auf der Homepage www.evangelische-kirche-gei senheim.de gibt es weitere Informationen, den „Gemeindebrief – mal anders“ und „Gottesdienst am Küchentisch“ für Karfreitag und Ostern zu Hause. Das Gemeindebüro ist bis einschließlich Freitag, 17. April, geschlossen. In dringenden Fällen sind Pfarrerin Ulla Schneider und Pfarrer Ralf Janisch unter Telefon 06722-99 63 14 erreichbar. Die Bethelsammlung findet in diesem Jahr nicht statt.

Die evangelische Kirchengemeinde in Oestrich-Winkel verschickt digital und hängt analog Gedanken zu Karfreitag und Ostersonntag aus. Zudem gibt es wöchentlich einen Newsletter, auf Wunsch auch in Papierform. Am Karfreitag und am Ostersonntag wird es ein Video auf der Homepage der Gemeinde geben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ekow.de. Im Moment gibt es bei einem Spaziergang auch Ostersteine zu entdecken.

Am Karfreitag stehen Pfarrerin Christina Roepke-Keidel (Telefon: 06722-937 25 02) und zwei Mitglieder des Kirchenvorstands (Telefon: 06722-26 79) der evangelischen Kirchengemeinde Rüdesheim von 10 bis 11 Uhr telefonisch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Auf der Homepage www.evan gelischruedesheim.de gibt es neben Gebeten und Glaubensimpulsen auch Orgelstücke von Organist Frank Weber-Labonte.

Im vorderen Rheingau sind alle Kinder zum Malen von Ostermotiven aufgerufen, die an Menschen der Alten- und Pflegeheime der Stadt Eltville verteilt werden sollen. Für das Projekt „Jung hilft Alt“ arbeiten die Kirchengemeinden zusammen. Die Pfarrer nehmen die Bilder der Kinder am Ostersonntag mit ins Haus Wilhelmine, ins Fransecky-Stift und ins Haus St. Hildegard. Wer mitmachen möchte, kann sich von Pfarrerin Bianca Schamp, Pfarrer Lothar Breidenstein und Pfarrer Robert Nandkisore die Ostergeschichte im Video aus der Johanneskirche erzählen lassen. Den Link dazu gibt es unter www.trian gelis.de oder www.peterund paul-rheingau.de. Die Werke der Kinder können noch bis Samstag, 11. April, 12 Uhr, in die Briefkästen der Pfarrbüros eingeworfen werden.

Weiterhin sind alle Gottesdienste und Veranstaltungen der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul vorerst bis Sonntag, 19. April, abgesagt. An den Ostertagen sind alle Kirchen geöffnet, es stehen gesegnete Palmzweige und Osterkerzen zur Mitnahme bereit. Ebenso liegt der Sonderpfarrbrief zu Ostern und das Osterbildchen aus. In der evangelischen Kirchengemeinde Triangelis gibt es am Karfreitag auf der Homepage www.triangelis.de eine Andacht als Podcast zum Anhören, an Ostersonntag eine ökumenische Video-Andacht mit Orgel- und Trompetenmusik. Wer will, kann sich die Audio-Andachten auch am Telefon unter 06123-925 89 86 anhören. Vor den evangelischen Kirchen in Eltville, Erbach und Kiedrich sind Grußkarten an einer Wäscheleine aufgehängt, gestaltet von den Konfis der Gemeinde. Man kann eigene Grüße und Wünsche hinterlassen und sich auch einen persönlichen Ostergruß mitnehmen. Weitere Informationen gibt es online oder bei Pfarrerin Schamp, Telefon: 06123-934 89 18, oder Pfarrer Breidenstein, Telefon: 06123-60 54 41.

Die evangelische Heilandsgemeinde in Walluf hat „Heilige-Woche-Tüten“ gepackt – mit Osterkerze, Palmzweigen und einer Broschüre mit Andachten und Gottesdiensten für zu Hause. Es sind auch QR-Codes dabei, die Musik aus der Heilandskirche mit Bildern aus und rund um die Kirche verbinden. Für Ostersonntag ist ein geistlicher Spaziergang im Heft, den man alleine oder mit der Familie begehen kann. Wer eine Tüte haben möchte, meldet sich per E-Mail an pfarrerin@ heilandsgemeinde.com oder unter Telefon 06123-714 20.

Kirchenglocken und Posaunen

Für Ostersonntag haben Pfarrer Nandkisore, Pfarrerin Schamp und Pfarrer Breidenstein erstmals eine ökumenische Osterandacht als Video aufgenommen, die ab morgens auf den Internetseiten der beiden Gemeinden online ist. Dabei erklingt natürlich auch der Choral „Christ ist erstanden!“ Der Choral beendet um 10.15 Uhr auch den ZDF-Fernsehgottesdienst und soll deutschlandweit von Balkonen, Gärten und Häusern erschallen. „Ostern vom Balkon“ heißt die Aktion des evangelischen Posaunenwerks, an der sich unter anderem der evangelische Posaunenchor Eltville beteiligt. Schon um 10 Uhr werden die Glocken der evangelischen und katholischen Kirchen gemeinsam zum feierlichen Ostergeläut erklingen.