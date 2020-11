Rheingau-Taunus-Kreis verlängert die Maskenpflicht

Jetzt teilen:

RHEINGAU-TAUNUS - (red). Die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der Städte Idstein, Eltville, Geisenheim und Rüdesheim wird über den 15. November hinaus bis zum 30. November 2020 verlängert. Auch die Empfehlung, eine Maske auf dem Leinpfad in Oestrich-Winkel zu tragen, bleibt bestehen, wobei die Betonung auf Empfehlung liege. Das teilt Landrat Frank Kilian (parteilos) mit.

„Unsere Verfügung basiert auf der Verordnung des Landes Hessen, in der nachzulesen ist, dass in den engen Bereichen von Innenstädten, in denen der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, eine Maskenpflicht besteht“, betont Kilian.

Der Landrat hebt auch hervor, dass es in Fragen der Eindämmung der Corona-Pandemie einen regen und konstruktiven Austausch mit allen Bürgermeistern im Kreisgebiet gibt. Weiter appelliert Kilian an die Vernunft der Bürger im Kreis. In den vergangenen Tagen sei die Zahl der Neuinfizierten und die Sterbefälle bundesweit dramatisch in die Höhe geschnellt. Die Stadt Wiesbaden hat mittlerweile auch eine Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen eingeführt.