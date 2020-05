Rheingau: Tisch und Tafel weiter im Corona-Modus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEINGAU - (boli). Sieben Wochen war der Eltviller Tisch wegen Corona geschlossen. Die Lebensmittel kamen in gepackten Tüten zu den Kunden des Tischs. Mitarbeiter der Stadt organisierten in dieser Zeit Einkauf und Lagerung im Mehrgenerationenhaus und brachten die Lebensmittel direkt an die Haustür. In Kiedrich fand eine separate Ausgabe von Lebensmitteln im Rathaus statt. „Ab Donnerstag findet die Ausgabe der Lebensmittel an die Kunden des Eltviller Tischs nun wieder am gewohnten Ort in der Weinhohle statt“, berichtet Vereinsvorsitzender Manfred Edelmann. Natürlich unter strengen Auflagen. Die vier Ausgabestellen der Tafel Rheingau/Caritas sind derweil weiter geschlossen.

Zu den Kunden des Eltviller Tischs gehören auch bedürftige Menschen aus Walluf und Kiedrich. Für alle gibt es die vorgepackten Lebensmitteltüten ab sofort wieder in der Weinhohle, über ein Fenster der Ausgabestelle. „Unsere Kunden werden gebeten, die Abstandsregeln beim Anstehen einzuhalten und einen Mundschutz zu tragen“, sagt Edelmann. Vorgegebene Abholzeiten sollen zudem einen großen Andrang an der Ausgabe vermeiden. Weitere Informationen gibt es online unter www.eltviller-tisch.de. Die Tafel Rheingau/Caritas bleibt wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus bis auf Weiteres, jedoch mindestens noch bis zum 31. Mai, geschlossen. Von der vorübergehenden Schließung sind 125 Haushalte in Rüdesheim, Oestrich-Winkel, Geisenheim und Lorch mit mehr als 300 Personen, darunter über 100 Kinder, betroffen. „Für alle Beratungsdienste gelten derzeit Einschränkungen. Es finden aufgrund der Ansteckungsgefahr keine direkten Kontakte statt“, informiert die Caritas auf ihrer Homepage. Alle Beratungsstellen seien aber weiterhin telefonisch und per E-Mail, einige zusätzlich durch Onlineberatung, erreichbar. Unter www.caritas-wiesbaden-rheingau-taunus.de gibt es zudem auch weiterhin die Möglichkeit, die Tafelkunden mit Spenden zu unterstützen.