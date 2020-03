Rheingauer Bibliotheken bieten Onleihe für alle an

Jetzt teilen:

RHEINGAU - (red). Die Bibliothek der Stadt- und Schulbücherei Rüdesheim sowie die Schiffchenbücherei in Walluf und die Mediathek in Eltville, die alle wegen des Coronavirus geschlossen sind, bieten jetzt einen kostenlosen Zugang zu digitalen Medien an. Über den Onleihe-Verbund Hessen können Tausende von digitalen Romanen, Sachbüchern, Kinderbüchern, Hörbüchern und vieles mehr genutzt werden. Bisher benötigte man dazu einen Bibliotheksausweis. Jetzt können sich alle Leser mit Wohnsitz in Hessen anmelden und während der Schließzeit ihrer Bibliotheken digital lesen.

Die hessenweite Lösung wurde durch die Unterstützung der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken und des Rheingau-Taunus-Kreises möglich. Landrat Frank Kilian öffnete die in seinem Kreis entwickelte innovative Anmeldelösung unbürokratisch jetzt für alle hessischen Bibliotheken im Onleihe-Verbund. Das Angebot ist kostenlos und gilt bis zur Wiederöffnung der Bibliotheken, voraussichtlich also bis zum 19. April. Danach erlischt der Zugang automatisch, Folgekosten fallen nicht an.

Hol- und Bringservice in Kiedricher Bücherstubb

Interessierte können sich direkt beim Onleihe-Verbund Hessen unter hessen.onleihe verbundhessen.de registrieren. Für weiterführende Fragen hat die Stadtbücherei Rüdesheim ein extra E-Mail-Postfach eingerichtet: bue cherei.hgs.rued@t-online.de.

Die Kiedricher Bücherstubb bietet bis auf Weiteres einen Hohl- und Bringservice für ihre Mitglieder an. Die Medienbestellung kann telefonisch montags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr aufgegeben werden, unabhängig davon kann man auch per E-Mail oder Fidus Medien bestellen. Die Auslieferung der Medien wird dann jeweils am Freitagabend und Samstagmorgen erfolgen.