Rheingauer Kommunen sperren wieder die großen Parkplätze

RHEINGAU - (red). Am kommenden Wochenende sperren die Rheingauer Kommunen wieder die großen Parkplätze am Rhein und an den Sehenswürdigkeiten. Für Radfahrer wird, wie berichtet, auch wieder der Leinpfad von Walluf und Lorchhausen gesperrt: von Donnerstag, 30. April, 16 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, wie der Eltviller Bürgermeister Patrick Kunkel (CDU) mitteilt. Es gehe darum, sich trotz erster Lockerungen weiterhin mit Bedacht in der Öffentlichkeit zu bewegen und auf das zu verzichten, was nicht unbedingt nötig sei. Gleichzeitig bescheinigt Kunkel den Geschäftsleuten, sich vorbildlich an Abstands- und Hygienevorgaben zu halten. Viele Menschen, ob Kunden oder Spaziergänger, verhielten sich vernünftig und der Situation angemessen. Die Rheingauer Ordnungskräfte werden, unterstützt von Sicherheitsdiensten, auch am Wochenende die Sperrungen durchsetzen und Menschenansammlungen auflösen, kündigen die Rathauschefs an.