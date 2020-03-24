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Dienstag, 24.03.2020 - 03:00
4 min

Rheingauer scheinen sich an Kontaktbeschränkungen zu halten

Verwaiste Straßen und Plätze gab es am Wochenende in Eltville. Die Stadt ist froh darüber, dass sich die Menschen an die Regeln hielten. Das war wohl auch andernorts der Fall.

Oliver Koch: Redaktion Rheingau-Taunus
Von Oliver Koch
Redaktion Rheingau-Taunus
Die Eltviller Fußgängerzone in der Schwalbacher Straße war am Sonntag verwaist. Foto: DigiAtel/Heibel

Die Eltviller Fußgängerzone in der Schwalbacher Straße war am Sonntag verwaist. (Foto: DigiAtel/Heibel)

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