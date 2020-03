4 min

Rheingauer scheinen sich an Kontaktbeschränkungen zu halten

Verwaiste Straßen und Plätze gab es am Wochenende in Eltville. Die Stadt ist froh darüber, dass sich die Menschen an die Regeln hielten. Das war wohl auch andernorts der Fall.

Von Oliver Koch Redaktion Rheingau-Taunus