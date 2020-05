Rheingauer Weinprobierstände öffnen übernächstes Wochenende

Jetzt teilen:

RHEINGAU - (red). Weinprobierstände dürfen in Kürze wieder öffnen, allerdings noch nicht an diesem Wochenende. Die Rheingauer Bürgermeister hätten sich darauf verständigt, sie erst mal noch geschlossen zu halten. Unter Auflagen solle es zum Wochenende der kommenden Woche dann möglich sein, wieder zu öffnen, teilt der Zweckverband Rheingau mit. Bedingung ist, dass Weinprobierstände, die als Gaststätten im Sinne des Hessischen Gaststättengesetzes im Gewerbemelderegister angemeldet sind, und Weinstände, die als temporäre Veranstaltungen mit einem vereinfachten Antrags- und Genehmigungsverfahren für Veranstaltungen genehmigt sind, ein geeignetes Hygienekonzept vorlegen, das Mitarbeiter und Gäste schützt, wie Verbandsvorsteher Winfried Steinmacher in einer Pressemitteilung betont.

Nach der neu gefassten Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 9. Mai muss sichergestellt sein, dass sich die Standbetreiber wie auch die Gäste an die vor Ort kommunizierten Hygieneregeln halten, die vorerst bis zum 5. Juni gelten. „Wir bitten alle Gäste zur strikten Einhaltung der Verordnungen und appellieren an die Standbetreiber sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein“, so Steinmacher. Weiterführende Hinweise gibt es auf den Homepages der Gemeinden unter www.rheingau.com oder beim Zweckverband unter Telefon 06723-602 72 20.