Rheingehört! #63 – Das Statistische Bundesamt

Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes erheben schwere Vorwürfe gegen den Leiter Georg Thiel. Im Podcast Rheingehört spricht Reporterin Michaela Luster über ihre Recherchen. (Foto: dpa / Bearbeitung: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Er soll Mitarbeiter vor anderen lächerlich machen, Arbeitsaufträge doppelt vergeben und mit Zwangsversetzungen drohen. Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes erheben schwere Vorwürfe gegen den Leiter Georg Thiel. Michaela Luster recherchiert seit einem dreiviertel Jahr für den Wiesbadener Kurier zu dem Thema. In dem VRM-Podcast Rheingehört! offenbart sie im Gespräch mit Katharina Petermeier nun Details ihrer Recherche. Was macht die Informanten so glaubwürdig? Wie hat Georg Thiel auf die Vorwürfe reagiert? Und müssen die Informanten nun Sorge haben, entlarvt zu werden? R(h)einhören lohnt sich!

Die Vorwürfe, die gegen Georg Thiel erhoben werden, hat Michaela Luster hier zusammengefasst.

Folge 63 zum Anhören

Mit diesem Webplayer könnt ihr die aktuelle Folge von Rheingehört! direkt auf eurem Smartphone oder Computer anhören. Einfach auf den dreieckigen Play-Button klicken!



Verknüpfte Artikel

Auch andere Medien recherchieren zu den Vorwürfen der Destatis-Mitarbeiter. So hat sich die Debatte entwickelt.

Meldet euch bei uns!

Wollt ihr uns eure Meinung zu Rheingehört! sagen oder habt Themenvorschläge? Dann schreibt uns einfach eine Mail an audio@vrm.de.

So könnt ihr uns hören!

Ganz einfach könnt ihr Rheingehört über eine App auf eurem Smartphone hören - entweder einzelne Folgen oder ihr abonniert Rheingehört! und verpasst keine Folge. Sehr leicht geht das mit Apple Podcasts Spotify und Google Podcasts

Weiterführende Links

Hier erklären wir euch in vier einfachen Schritten, wie die Apps funktionieren:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.