Rheingehört! #64 – Die Fußball-Europameisterschaft

WIESBADEN - Mit einer Niederlage gegen Weltmeister Frankreich ist die deutsche Nationalmannschaft in die diesjährige Europameisterschaft gestartet, mit einem grandiosen Sieg gegen Titelverteidiger Portugal ging es weiter. Schon vor Ende der Gruppenphase sorgt diese EM für nervenaufreibende Momente. Doch nicht nur bei den Anhängern der heimischen Nationalelf sorgt das Turnier bereits jetzt für ein Wechselbad der Gefühle.

Denn auch kritische Stimmen äußern sich immer wieder zu den Ereignissen rund um die EM. Gesamtsportchef der VRM Tobias Goldbrunner bespricht in der neusten Folge Rheingehört zusammen mit Lea Hellbach die wichtigsten Fragen rund um das Turnier. Ist eine EM in Corona-Zeiten überhaupt tragbar? Wurde während des Herzstillstandes von Dänemarks Christian Eriksen vonseiten der Medien richtig reagiert? Und wie hat Goldbrunner selbst die Spiele in der Allianz-Arena in München erlebt? R(h)einhören lohnt sich!

