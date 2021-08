Rheingehört! #67 – Die Hochwasserkatastrophe

Viele Häuser in Ahrbrück sind seit der Flut unbewohnbar. (Foto: Lukas Görlach)

WIESBADEN - Lukas Görlach hat mit eigenen Augen gesehen, was die meisten nur aus dem Fernseher kennen: Eingestürzte Häuser, Schlammmassen, überspülte Straßen, weggeschwemmte Autos. Er berichtet als VRM-Bildreporter seit rund vier Wochen aus den Hochwassergebieten, vor allem aus Ahrbrück, Altenahr und Hönningen. Diese drei Gemeinden sind auch das Ziel der medienübergreifenden (unter anderem: "Ihnen leuchtet ein Licht" - Wiesbadener Kurier) Spendenkampagne der VRM, innerhalb derer Leser bereits über 1,5 Millionen Euro zugunsten der Flutopfer gespendet haben. "Es war schon ein Schock", sagt der Bildreporter über den Anblick der zerstörten Gemeinden, die bisher nicht so stark in der Öffentlichkeit standen wie Schuld oder Ahrweiler.

Im Gespräch mit Julia Dibiasi erzählt Lukas Görlach, wie er die Situation, die Menschen und Helfer vor Ort erlebt hat. Und wie es sich anfühlt, als Reporter aus Katastrophengebieten zu berichten, ob man das Erlebte mit nachhause nimmt und wie sich die Berichterstattung von jeder anderen unterscheidet. Das und mehr erfahren Sie in der neuen Folge des Podcasts Rheingehört!

