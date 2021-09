Rheingehört! #69 – Impfmüdigkeit und die Lage in Hessen

Verschiedene Aktionen, zum Beispiel eine geschenkte Bratwurst im Anschluss, sollen auch in Hessen zum Impfen motivieren. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HESSEN - Viele Wochen lang war das Impfen der letzte Schrei. Lange Zeit wartete man auf den lang ersehnten Termin, ließ sich die Nadel in den Oberarm piksen, dann noch ein zweites Mal… Aber hat es sich jetzt ausgeimpft? Diejenigen nämlich, die sich nicht impfen lassen wollten, haben es auch nicht gemacht.

Hessenreporterin Nele Leubner erzählt im Gespräch mit Zita Hille, woher diese angebliche Impfmüdigkeit eigentlich kommt. Außerdem stellt sie einige Studien vor, in denen aufzuklären versucht wurde, wen man auf welche Weise doch noch zum Sich-Impfen-lassen bewegen könnte. Doch ist das eigentlich nötig? Und welche Rolle spielt die Verantwortung der Berichterstattung von Journalisten und Journalistinnen darin – darf man zum Impfen aufrufen oder ist das schon Einseitigkeit? Was „Nudging“ ist, wie das Impfen attraktiver gemacht werden soll und vieles mehr – jetzt in der neuen Folge „Rheingehört“!

R(h)einhören lohnt sich!

Folge 69 zum Anhören

Mit diesem Webplayer könnt ihr die aktuelle Folge von Rheingehört! direkt auf eurem Smartphone oder Computer anhören. Einfach auf den dreieckigen Play-Button klicken!

Weiterführende Links

Meldet euch bei uns!

Wollt ihr uns eure Meinung zu Rheingehört! sagen oder habt Themenvorschläge? Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an audio@vrm.de.

So könnt ihr uns hören!

Ganz einfach könnt ihr Rheingehört über eine App auf eurem Smartphone hören - entweder einzelne Folgen oder ihr abonniert Rheingehört! und verpasst keine Folge. Sehr leicht geht das mit Apple Podcasts Spotify und Google Podcasts

Hier erklären wir euch in vier einfachen Schritten, wie die Apps funktionieren:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.