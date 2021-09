Rheingehört! #70 – Der 11. September: 20 Jahre danach

Mit Entsetzen und Fassungslosigkeit verfolgten die Menschen aus der Region das damalige Geschehen vor dem Fernseher. Dieses Foto entstand in einem Elektromarkt. (Foto: Sascha Kopp)

WIESBADEN/NEW YORK - Es ist ein Tag, der die Welt verändert hat: Am 11. September 2001 entführten Anhänger der Terror-Organisation Al-Qaida in den USA vier Passagier-Flugzeuge. Zwei der Maschinen flogen die Terroristen in die beiden Hochhaustürme des New Yorker World Trade Center. Durch die Explosion der Flugzeuge wurden die Gebäude in Brand gesetzt, stürzten kurz darauf ein. Das dritte Flugzeug steuerten die Entführer ins Pentagon, dem Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums. Nur durch den selbstlosen Einsatz der Passagiere verfehlte die vierte Maschine als einzige ihr Ziel und stürzte in der Nähe von Pittsburgh ab.

Der terroristische Massenmord forderte an diesem Tag 2996 Menschen aus 92 Ländern. Die Berichterstattung über den bisher größten Terror-Anschlag in der Geschichte der USA musste schnell gehen, Redakteure mussten Schock und Entsetzen hintenanstellen.

Rheingehört! bewegt sich auf den Spuren eines der erschütterndsten Ereignisse der jüngeren Geschichte. Für diese Sonderfolge 20 Jahre später haben sich die Volontäre des Wiesbadener Kurier, Lea Hellbach, Laura Harff, Julia Dibiasi und Zita Hille, erstmals zusammengetan. Einen historischen Überblick der Ereignisse liefert Lea Hellbach. Im Gespräch mit Laura Harff erinnert sich der ehemalige Chef der Politikredaktion, Christian Stang, zurück: Wie die Reporter des Wiesbadener Kurier den verheerenden Dienstag vor 20 Jahren erlebt haben, wie eine möglichst schnelle Berichterstattung im prädigitalen Zeitalter funktioniert hat und welche Auswirkungen des Terroranschlags wir auch heute noch zu spüren bekommen. Julia Dibiasi und Zita Hille wiederum haben nachgehört: Wie Reporter des Wiesbadener Kurier, Olaf Streubig, Nicola Böhme und Sascha Kopp, den Tag in der Redaktion miterlebt haben und welche Geschichten auch unsere Leser und Leserinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen zu erzählen haben.

