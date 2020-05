Rheinhessens Industrie verbraucht deutlich weniger Strom

Hoch hinauf ragt der Hochspannungsmast - geht es nach der Corona-Krise auch mit den Strompreisen aufwärts? Foto: chungking - stock.adobe

RHEINHESSEN. Seit Ausbruch der Corona-Krise verkauft der regionale Energieanbieter EWR deutlich weniger Strom. Der Grund: Die Großindustrie hat viel weniger zu tun. Dem 600-Mitarbeiter-Unternehmen drohen daher deutliche Verluste. Für die Stromkunden wird es vermutlich dann teurer, wenn die Wirtschaft wieder anzieht.

"Die Stromausspeisung innerhalb unseres Netzes ist ein guter Indikator für den Zustand unserer regionalen Wirtschaft", sagt EWR-Vorstandsmitglied Dirk Stüdemann. Die rheinhessische Großindustrie verbrauchte im März und April 18,5 Prozent weniger Energie als im Vorjahreszeitraum. Durch den Lockdown sparten die Unternehmen in dieser Zeit 24 Millionen Kilowattstunden ein, den Jahresverbrauch von 7000 Haushalten. Bei den Privatkunden gingen die Verbrauchswerte zugleich leicht nach oben. Heimarbeit und in den eigenen vier Wänden verbrachte Freizeit sieht Udo Beckmann, im EWR-Vorstand für den Vertrieb zuständig, als Hauptgründe an.

Im Mai hat sich, wie Beckmann erläutert, der Trend fortgesetzt. Zu rechnen sei nach aktuellem Stand mit einem Rückgang des Stromverbrauchs um 15 bis 20 Prozent. "Das wird sich auch auf unsere Ergebnisse auswirken, aber nicht an den Grundfesten des Unternehmens rütteln", betont Beckmann.

EWR AG versorgt über eine Viertelmillion Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Internet. 2018 setzte die EWR-Gruppe in 126 Städten und Gemeinden 1,8 Milliarden Kilowattstunden Strom ab und erwirtschaftete ein Ergebnis von 14,5 Millionen Euro. 15,5 Millionen Euro lag die Bilanz im Vorjahr im Plus. "Gewinne werden diesmal wohl nicht anfallen", blickt Beckmann auf das laufende Geschäftsjahr, "aber wir haben in den guten Jahren dafür gesorgt, solche Perioden überstehen zu können."

Was an Strom nicht verbraucht wird, wird wieder an den Markt zurückgegeben. Und da purzelten die Preise im April in den Keller. "Wir kaufen den Strom für einen Zeitraum von drei Jahren ein, um einen vernünftigen Mittelpreis zu bekommen", sagt Beckmann. Das Minus schlägt also nicht direkt durch. Andersherum haben die Kunden, wenn das Unternehmen wieder Strom einkauft, aber auch nicht direkt etwas von der Preissenkung. Steigt die Nachfrage wieder, steigen erfahrungsgemäß auch die Preise. Auf die Kunden geblickt, sagt Beckmann: "Wir hoffen, dass wir das Preisniveau halten können. Aber ich fürchte, wenn die Wirtschaft anzieht, könnten die Preise steigen."

Dass die Kunden vom niedrigen Börsenpreis nicht nur aktuell nichts haben, sondern sogar darunter leiden, liegt an der EEG-Umlage. Die droht angesichts der gesunkenen Nachfrage kräftig zu steigen. Der Grund: Wer mit eigenen Anlagen erneuerbare Energien in die öffentliche Versorgung einspeist, erhält eine fixe Vergütung.

Ist der Strompreis an der Börse zu gering, gleicht die Umlage die Differenz aus - bezahlt von grundsätzlich allen Verbrauchern. "Ich bin mal gespannt, wie der Staat bei den Aufschlägen reagiert", sagt Beckmann, "eine Reduzierung beispielsweise der EEG-Umlage würde gewaltig helfen."

Was den Zahlungsfluss angeht, schlägt der geringere Stromverbrauch der Industrie direkt auf den Energieanbieter durch. "In der Regel wird der tatsächliche Verbrauch Monat für Monat abgerechnet", sagt Beckmann. Bei Privathaushalten werden aus dem Jahresverbrauch Abschläge errechnet, die sich bei gestiegenem Verbrauch dann kommendes Jahr erhöhen könnten.

Liquiditätsengpässe oder wirtschaftliche Turbulenzen befürchtet das Vorstandsmitglied nicht. Dringliche Investitionen könnten angegangen werden, Aufschiebbares werde aufgeschoben. Das Unternehmen musste bislang noch nicht einmal zum Instrument Kurzarbeit greifen, hat aber einen Großteil der Beschäftigten in Heimarbeit geschickt. Wo die Mitarbeiter dann den eigenen Stromverbrauch erhöhen.

"Eine stabile und nachhaltige Energieversorgung ist und bleibt Grundvoraussetzung, um ein gesellschaftliches Leben zu gewährleisten", sieht das für die strategische Ausrichtung verantwortliche Vorstandsmitglied Stephan Wilhelm die wichtigste Aufgabe der AG in der Bereitstellung. Und da gebe es keine Probleme.

Nun gelte es, Fördermaßnahmen an den Faktor Nachhaltigkeit zu koppeln. "Um das Ziel der Klimaneutralität erreichen zu können, muss die Politik nachhaltige Investitionsanreize über die Konjunkturprogramme schaffen und bürokratische Förderhemmnisse abbauen."