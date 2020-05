Rheinland-Pfalz macht mehr Corona-Tests in Heimen

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2. (Foto: dpa)

MAINZ - Rheinland-Pfalz weitet sein Corona-Testprogramm in Alten- und Pflegeheimen massiv aus. Künftig sollen in jeder Abteilung oder jedem Gebäude, in dem ein positiver Fall registriert worden ist, alle Bewohner und das Personal jeweils viermal innerhalb von 14 Tagen auf Covid-19 getestet werden. Bei offenen Einrichtungen würde notfalls auch das ganze Heim getestet, kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz an.

Gesteigerte Kapazitäten ermöglichen mehr Corona-Tests

„Wir weiten damit unsere Testungen deutlich aus“, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Dies sei aufgrund mittlerweile gesteigerter Kapazitäten auch problemlos möglich. Alle Umfeldpersonen würden auch ohne Symptome getestet, und zwar sofort, am dritten, siebten und 14. Tag nach dem Infektionsbefund. „Ein einmaliger Test suggeriert eine Sicherheit, die nicht vorhanden ist.“

In 166 der rund 500 rheinland-pfälzischen Pflegeheime sind bisher positive Covid-19-Tests verzeichnet worden, teilte das Ministerium mit. In 54 dieser Heime sei das Abklingen der Infektion durch negative Tests bestätigt worden, 112 Fälle sind derzeit also noch im Verlauf. Von den rund 40.000 Bewohnern wurden 129 positiv getestet, von den rund 37.000 Mitarbeitern 80. Bei den Behindertenwohneinrichtungen wurden 42 positive Fälle in rund 280 Häusern verzeichnet.

Insgesamt sind bis Mittwoch (Stand: 10 Uhr) in Rheinland-Pfalz 189 Menschen am Coronavirus gestorben. Von 6102 Infizierte sind 5273 genesen.

Bätzing-Lichtenthäler bestätigte, dass Alten-, Pflege- und Behindertenheime ab Donnerstag (7. Mai) wieder eingeschränkt Besucher hereinlassen - jeweils eine Person pro Bewohner für täglich eine Stunde. Besucher müssen sich vorher anmelden, beim Betreten der Einrichtung registrieren, einen selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Einrichtungen müssen im Eingangsbereich Desinfektionsmittel bereithalten.

Damit kehrt das Land zu der „1 zu 1 zu 1“-Regelung zurück, die bereits vor dem am 17. April verhängten totalen Betretungsverbot galt. Bätzing-Lichtenthäler sagte, das Infektionsgeschehen lasse diese Erleichterung zu, zudem seien die Häuser jetzt mit entsprechenden Hygienekonzepten ausgestattet. Die Regelung gilt zunächst für 14 Tage und werde dann erneut überprüft.