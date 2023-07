Rhodos: „Explosiver Cocktail“ aus Hitze, Winde und Bränden

Der Reiseveranstalter FTI teilte am Dienstagabend mit, bis Sonntag alle Buchungen mit Reisezielen in die von Waldbränden betroffenen Regionen im Südosten von Rhodos abzusagen. Tui hat bis einschließlich Freitag alle Flüge auf die beliebte Ferieninsel storniert, für Reisen in den Süden von Rhodos gilt dies bis einschließlich Sonntag. DER Touristik sagte bis einschließlich Samstag alle Reisen in den Süden der Insel ab.