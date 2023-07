Rhodos kämpft gegen das Feuer - und bangt um Tourismuus

Rhodos (dpa) - . Majestätisch ragt die Akropolis von Lindos in den blauen Sommerhimmel, ganz so, wie sie es seit über 2000 Jahren tut. Den besten Blick auf das antike Wahrzeichen der Insel Rhodos haben die Touristen vom direkt daneben gelegenen Lindos Beach aus, wo sie sich auch am Mittwoch in der Hitze auf Strandliegen räkeln. Es herrscht „business as usual“, es riecht nach Sonnencreme mit Kokos-Note, die Wellen plätschern an den Strand, Busse fahren die Urlauber auf den Hügel zum berühmten Altertum, die Tavernen sind gut besucht und die Parkplätze voll.