Rihanna postet Fotos mit offensichtlichem Babybauch

Rihanna und Asap Rocky. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa)

Los Angeles - Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte über eine Schwangerschaft von Sängerin Rihanna: Nun hat die 33-Jährige selbst Fotos auf Instagram gepostet, auf denen deutlich ein Babybauch zu sehen ist.

Auf einem Bild ist sie dabei mit ihrem Partner, dem US-Rapper Asap Rocky, zu sehen. Zu den Fotos schrieb sie: «Wie die Gang zum Black History Month angetreten ist.»

Viele User gratulierten dem Paar in den Kommentaren. «Mama Ri! Wir freuen uns so für euch, Königin», schrieb eine. Ein anderer kommentierte: «Ich kann nicht aufhören zu lächeln! Freue mich so für euch!» In wenigen Stunden sammelte der Post bereits mehr als neun Millionen Likes auf Instagram.

