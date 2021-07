RKI plant Abkehr vom Inzidenzwert als dominierendem Maßstab

Die "Hospitalisierung", also die Auslastung der Krankenhäuser durch Corona-Patienten, soll vom RKI als weiterer Leitindikator für Corona-Schutzmaßnahmen herangezogen werden. ( Foto: Sina Schuldt/dp)

BERLIN - Der Inzidenzwert als Grundlage für die Corona-Maßnahmen ist höchst umstritten. Bislang sind Bundesnotbremse und auch die Corona-Regeln in den Ländern von den Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abhängig. Noch Anfang Juni gab das Robert-Koch-Institut (RKI) in einem Strategiepapier die 7-Tage-Inzidenz als einen von zwei Leitindikatoren bei der Bewertung der Corona-Lage an.

Jetzt könnte es zum Paradigmenwechsel kommen: Wie die „Bild“ berichtet, soll das RKI in einem internen Papier auch die „Hospitalisierung als zusätzlichen Leitindikator“ vorschlagen – also die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten. Das RKI rechnet demnach mit einer „Abnahme des Anteils schwerer Fälle“, da die Risikogruppen fast vollständig durchgeimpft seien. Selbst bei höheren Infektionszahlen würde das Gesundheitssystem somit weniger belastet.

