RKI warnt vor akuten Atemwegsinfekten

Insgesamt schätzte das Institut die Zahl der Sars-CoV-2-Infizierten mit Symptomen für die zurückliegende Woche auf 400.000 bis 700.000 - ähnlich viele wie in der Woche davor. Rund 9 Millionen Menschen waren demnach insgesamt an einem akuten Atemwegsinfekt erkrankt. Die Zahl der Covid-Erkrankungen steige aktuell in der Gruppe der älteren Erwachsenen an, Kinder und jüngere Erwachsene seien vor allem von Influenza- und RSV-Infektionen betroffen.